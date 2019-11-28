Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.
Beşiktaş Teknik DirektörüAbdullah Avcı, Bratislavaönünde kazanarak ülkepuanına katkı sağlamakistediklerinisöyledi. Avcı,Oğuzhan'ın devrearasında ayrılacağısöylentilerinin dedoğru olmadığınıifade etti.
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