Bugünkü
Takvim

: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü , Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.

Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri