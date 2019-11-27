UEFA dün skandal bir karara imza attı.. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Dundelange maçına atanan Türk hakem Halis Özkahya'nın atanmasına itiraz etti. Apoel, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nu devreye sokarak UEFA ile temasa geçti. Yapılan itirazı skandal bir şekilde kabul eden UEFA, Özkahya'yı maçtan aldı ve İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.
- Spor
- 27.11.2019
- Gazete
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