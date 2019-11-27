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Genç Aslanlar Brugge’ü devirdi

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı evinde Club Brugge'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Atalay ve Mustafa attı. Cimbom'da 80. dakikada Ferhan kırmızı kart gördü.

Genç Aslanlar Brugge’ü devirdi
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı evinde Club Brugge'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Atalay ve Mustafa attı. Cimbom'da 80. dakikada Ferhan kırmızı kart gördü.

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