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Vedat Muric yüzde 50!

 maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. ve doktorlar verecek.

Vedat Muric yüzde 50!
Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. ve doktorlar verecek.

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