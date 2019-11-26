Vedat Muric yüzde 50!

Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. Kararı Yanal ve doktorlar verecek. Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. Kararı Yanal ve doktorlar verecek.
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