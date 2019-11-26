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'da sürprizi

’ta aradığını bulamayan star oyuncu ’un listesine girdi. Ancak Oğuzhan’ın bonservis sorununu çözmesi halinde edileceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup sürprizi
Trabzonspor'da hareketliliği erken başladı. Bordo-Mavili takımla ismi anılan oyuncular arasında Beşiktaş'ta çok fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup da var. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a gitme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Ancak yönetimin Oğuzhan'ın transferi için her hangi bir rakam ödemeyi düşünmediği ortaya çıktı. Oğuzhan'ın Beşiktaş ile bonservis sorununu kendisi çözmesi veya kiralık olarak gelebilecek seviyede olması durumunda bu transfer gündeme gelecek.



TARAFTARDAN OKAY'A GERI DÖN ÇAĞRISI
Trabzonspor'un eski yıldızı Okay sosyal medya hesaplarından Celta Vigo ile ilgili bütün fotoğraflarını silerken İspanyol kulübünü takipten çıkardı. Taraftar ise Okay'a geri dön çağrısında bulundu.

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