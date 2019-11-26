Fenerbahçe'de Kruse'nin sakatlığı hala geçmedi. Sağlık heyeti inatla Fenerbahçe, Kruse'nin sakatlığı ilgili bir açıklama yapmıyor. Bu da dedikoduların artmasına neden oluyor. Yönetim ise kendilerine yakın bazı kişiler aracılığıyla kamuoyunun kafasını karıştırtırıyor. Fotospor.com'un haberine göre Alman futbolcunun özel hayatının mercek altına alınabileceği ifade ediliyor. Max Kruse'nin Göztepe maçına yetişmesi de zor.
Max Kruse son olarak Antalyaspor maçında forma giymişti. Milli aralara rağmen Kruse hala sahalara geri dönemedi.
Max Kruse son olarak Antalyaspor maçında forma giymişti. Milli aralara rağmen Kruse hala sahalara geri dönemedi.
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