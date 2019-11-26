Juventus'un Arjantinli süperstarı Paulo Dybala, gol attıktan sonra milli futbolcumuz Merih Demiral'a koşup asker selamı verdi.
45+1. dakikada neredeyse sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'u Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçiren Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu. Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.
Bu anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
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