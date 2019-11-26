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  • 27.11.2019 00:50
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 00:50

- maçına damga vuran an! Dybala'dan Merih'e asker selamı

'un Arjantinli süper yıldızı , 'e attığı güzel gol sonrası önce asker selamı verdi, sonra A 'ın yıldızı 'a sarıldı.

Dybala'dan Merih'e asker selamı

'un Arjantinli süperstarı , gol attıktan sonra milli futbolcumuz 'a koşup asker selamı verdi.

45+1. dakikada neredeyse sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'u karşısında 1-0 öne geçiren Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu. Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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