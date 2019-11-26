Fatih Terim kritik Brugge sınavı öncesi basın mensuplarının önüne geçti ve çok önemli mesajlar verdi. İşte İmparator'un sözleri: "Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım... Ne gerekiyorsa yaparım. Buradan çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız."
- Spor
- 26.11.2019
- Gazete
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Merak etmeyin ben buradayım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brugge maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım... Ne gerekiyorsa yaparım. Buradan çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız. Taraftarlarımız üzüntümü yüzümden, jest ve mimiklerimden anlıyor. Ama ben Galatasaraylıyım... Bu üzüntü sebebi değildir, mutluluk sebebidir" dedi.
Fatih Terim kritik Brugge sınavı öncesi basın mensuplarının önüne geçti ve çok önemli mesajlar verdi. İşte İmparator'un sözleri: "Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım... Ne gerekiyorsa yaparım. Buradan çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız."
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