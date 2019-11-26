Galatasaray Avrupa'da 100. galibiyet için sahaya çıkıyor

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray bu akşam Avrupa'da 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Club Brugge'ü saat 20.55'te konuk edecek. Cimbom bu akşam kazanırsa hem Avrupa kupalarında 100. galibiyetini alacak hem de grup üçüncülüğü yolunda dev bir adım atacak.
- Spor
- 26.11.2019
- Gazete
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