Galatasaray Avrupa'da 100. galibiyet için sahaya çıkıyor Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Avrupa’da ‘tamam ya da devam’ maçına C.Brugge önünde çıkıyor... Cimbom bugün tarihindeki 100. Avrupa galibiyetini alırsa, 3.’lük yolunda dev bir adım atacak

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray bu akşam Avrupa'da 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Club Brugge'ü saat 20.55'te konuk edecek. Cimbom bu akşam kazanırsa hem Avrupa kupalarında 100. galibiyetini alacak hem de grup üçüncülüğü yolunda dev bir adım atacak.