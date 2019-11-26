Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi fark yarattı. Fikret Orman'ın istifa kararı almasından sonra yapılan Genel Kurulu büyük oy farkıyla kazanan Çebi'nin gelmesi takımın çehresini değiştirdi. Çebi'yle birlikte Kartal ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
'YANINIZDAYIM' MESAJINI VERDİ
Futbolculara alacaklarının bir kısmını ödeyen Çebi takımda güven yarattı. Başkan Çebi teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelerek onlara, 'Yanınızdayım' mesajını verdi.
TARAFTAR YENİDEN KENETLENDİ
Çebi'nin şampiyonluk inancını sürekli söylemesi takımda özgüven yarattı. Fikret Orman döneminde yeterli desteği vermeyen taraftarlar ise kenetlenerek yeniden takımlarına sahip çıktı.
Çebi döneminde Beşiktaş ligde 4'te 4 yaptı.
'YANINIZDAYIM' MESAJINI VERDİ
Futbolculara alacaklarının bir kısmını ödeyen Çebi takımda güven yarattı. Başkan Çebi teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelerek onlara, 'Yanınızdayım' mesajını verdi.
TARAFTAR YENİDEN KENETLENDİ
Çebi'nin şampiyonluk inancını sürekli söylemesi takımda özgüven yarattı. Fikret Orman döneminde yeterli desteği vermeyen taraftarlar ise kenetlenerek yeniden takımlarına sahip çıktı.
Çebi döneminde Beşiktaş ligde 4'te 4 yaptı.
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