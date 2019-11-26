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Bak sen şu Slimani’ye!

'da Slimani rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon 'nin 'den kiraladığı İslam Slimani ligde 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Bu kötü grafiğin ardından Leicester'den Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü adeta küllerinden doğdu. Ligue 1'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Bak sen şu Slimani’ye!
Monaco'da Slimani rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Leicester'den kiraladığı İslam Slimani ligde 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Bu kötü grafiğin ardından 'den Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü adeta küllerinden doğdu. Ligue 1'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

MAHMUT AŞİRAN

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