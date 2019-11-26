Bak sen şu Slimani’ye!

Monaco'da Slimani rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Leicester'den kiraladığı İslam Slimani ligde 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Bu kötü grafiğin ardından Leicester'den Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü adeta küllerinden doğdu. Ligue 1'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.
MAHMUT AŞİRAN
MAHMUT AŞİRAN
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