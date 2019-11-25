Vedat Muriç: 5 hafta yokum

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Vedat Muriç ile ilgili kulübün efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi. Dilmen Muriç için, "Muriç'le geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde. Sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi." ifadelerini kullandı. Dilmen'in açıklamaları sonrası taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Kanarya, Malatya'da Muriç'in eksikliğini fazlasıyla hissetmişti.
- Spor
- 25.11.2019
- Gazete
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