Son 9 yılın en iyi Trabzon’u Trabzonspor, Getafe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi performansını yakaladı.

Trabzon, Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle ligde puanını 22'ye çıkararak son 9 yılın en iyi performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2010-11'in ilk 12 haftasında 29 puan toplarken o dönem teknik direktör olan Şenol Güneş'in yardımcılığını şu an takımı çalıştıran Ünal Karaman yapıyordu.



LİGİN KRALI!

Trabzon'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon 12 haftada 7 gol 3 asistlik performans sergileyerek, ligde skora en çok katkı yapan oyuncu olmayı başardı.



AHMET DE SAKATLANDI

G etafe maçı hazırlıklarına dün start veren Trabzon'da genç oyuncu Ahmet Canbaz sakatlandı. Durumu bugün belli olacak.