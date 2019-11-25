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'da Falcao bilmecesi! Yüzde yüz olmadan geri dönüş yok!

Sağlık kurulu yarın ’a dönecek olan Falcao için yüzde yüz iyileşmeden “Oynayabilir” raporu vermeyecek... İşte 25 Kasım 2019 Takvim Gazetesi spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

Yüzde yüz olmadan geri dönüş yok!
Galatasaray'da Falcao bilmecesi sürüyor... Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisinin ardından yarın İstanbul'a dönecek. Ancak bu durum, 'hemen oynayacak' anlamına gelmiyor. Çünkü sağlık kurulu, Falcao yüzde yüz hazır duruma gelmeden teknik heyete "Forma giyebilir" raporu vermeme kararı aldı. Uzun süredir sakat olan 'nun sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmiş değil.

BURGGE MAÇI IVAN KRUZLIAK'IN
Yarın Brugge ile oynanacak kritik maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

EMRE'NİN KREDİSİ BİTTİ
Bir türlü verilen şansları kullanamayan Emre Mor'un Başakşehir maçındaki performansı bardağı taşırdı. Taraftarların da tepkisini çekmeye başlayan genç yıldız için "Kredisi bitti" yorumları yapılıyor.

BELHANDA BRUGGE MAÇINDA 11'DE
maçının son bölümünde forma giyen 11'e dönüyor. , Faslı yıldıza yarın Brugge maçında 11'de şans verecek.

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