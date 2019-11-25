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Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2’sini kaçırdı

Dün gecenin kader adamı Emre Belözoğlu oldu... 39 yaşındaki futbolcu penaltı vuruşunda topu kaleciye teslim etti. Emre böylece son 4 penaltısının 2'sini kaçırmış oldu.

Son 4 penaltının 2’sini kaçırdı
Dün gecenin kader adamı Emre Belözoğlu oldu... 39 yaşındaki futbolcu penaltı vuruşunda topu kaleciye teslim etti. Emre böylece son 4 penaltısının 2'sini kaçırmış oldu.

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