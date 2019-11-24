Sakatlıklarla boğuşan F.Bahçe’ye bir kötü haber daha! Mevlüt’te yırtık var...

Fenerbahçe antrenmanında bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Milli futbolcu Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Zaten Vedat ve Kruse'den yoksun olan Fenerbhapçe bu sakatlık haberiyle birlikte büyük bir şok yaşadı.
AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç'in tedavisene başlandığı ve Malatya maçı kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi.
EN AZ 2 HAFTA OYNAMAYACAK
Sol bacak alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacak.
MOSES SANTRFOR OYNAYACAK
Vedat Muric, Kruse ve Mevlüt'ün yokluğunda teknik patron Ersun Yanal Moses'o santrfor oynatmayı planlıyor.
AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç'in tedavisene başlandığı ve Malatya maçı kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi.
EN AZ 2 HAFTA OYNAMAYACAK
Sol bacak alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacak.
MOSES SANTRFOR OYNAYACAK
Vedat Muric, Kruse ve Mevlüt'ün yokluğunda teknik patron Ersun Yanal Moses'o santrfor oynatmayı planlıyor.
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