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Sakatlıklarla boğuşan ’a bir şok da Luyindama’dan geldi!

Andone, Falcao ve Şener’den yoksun olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın da çapraz bağlarının kopması ile ağır bir darbe daha aldı. Devre arasında Luyindama'yı satıp yeni lere kaynak yaratmak isteyen Cimbom'da, bu gelişme sonrası yönetimin planları da rafa kalktı.

Cimbom paramparça
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a yeni bir şok daha... Andone, Falcao ve Şener'den yoksun olarak yoluna devam eden Sarı- Kırmızılılar'da da sakatlanan Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma, dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

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G.Saray, Luyindama'nın sakatlığı ile sarsılırken, yönetimin planları da suya düştü. Aslan, genç stoperi devre arasında elinden çıkartarak e kaynak oluşturmayı düşünüyordu.



7 AYDA ANCAK TEDAVİ EDİLİR
Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal" dedi.



MAAŞINI KONGO ÖDEYECEK
Luyindama Kongo Milli Takımı'nda sakatlandığı için Galatasaray'dan alacağı olan aylık 100 bin Euro'luk maaşı, kuralları gereği D.Kongo Federasyonu ödeyecek.

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