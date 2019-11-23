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Fenerbahçe hayata döndü (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Asvel Lyon'u 88-72 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 2 maçlık galibiyet özlemine de son vererek krizden çıktı.

Fenerbahçe hayata döndü
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Asvel Lyon'u 88-72 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 2 maçlık galibiyet özlemine de son vererek krizden çıktı. Sarı- Lacivertliler Euroleague'de bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Stimac 21 sayıyla yıldızlaştı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DÜN BELLİ OLDU
Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu eşleşmeleri dün belirlendi. Eşleşmeler: İzlanda-Romanya, Bulgaristan- Macaristan, Bosna-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç- Sırbistan, Gürcistan-Belarus, K.Makedonya-Kosova.

DENİZLİ-ÇAYKUR RİZE
SÜper Lig'de bugün Ankaragücü- Trabzonspor ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 15.00'te Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

ADANA'DA PUANLAR KARDEŞ PAYI
TFF 1. Lig'in 12. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Adana'nın golünü Ahmet, Giresun'un sayısını ise Rusescu attı.

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