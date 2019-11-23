Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir mağlubiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak olan Falcao'yu işaret ederek, "Bundan sonra kimsenin geçmişine para yatırmayacağız" dedi.
YENİLGİDEN HOŞLANMAM
Terim ayrıca şunları kaydetti: "Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettik ama bireysel bir hatadan golü yedik. 3 kulvarda götürebilmeye müsait bir kadro muz yok. 2 sene şampiyon olduk, bu sene olmasak da olur düşüncesi, hiç hoşlanmam. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam. Büyük kulüpler böyle yaşar. Bunları böyle düşünmeyince yeriniz büyük kulüp olmaz. Böyle gördüğüm insanların benim yanımda yeri olmadı, olmaz da"
YENİLGİDEN HOŞLANMAM
Terim ayrıca şunları kaydetti: "Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettik ama bireysel bir hatadan golü yedik. 3 kulvarda götürebilmeye müsait bir kadro muz yok. 2 sene şampiyon olduk, bu sene olmasak da olur düşüncesi, hiç hoşlanmam. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam. Büyük kulüpler böyle yaşar. Bunları böyle düşünmeyince yeriniz büyük kulüp olmaz. Böyle gördüğüm insanların benim yanımda yeri olmadı, olmaz da"
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