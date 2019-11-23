TFF 1. Lig'in 12. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Adana'nın golünü Ahmet, Giresun'un sayısını ise Rusescu attı.
- Spor
- 23.11.2019
- Gazete
Adana’da puanlar kardeş payı
TFF 1. Lig'in 12. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Adana'nın golünü Ahmet, Giresun'un sayısını ise Rusescu attı.
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