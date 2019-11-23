haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara tırmananbu akşamdeplasmanına çıkacak.'de başlayacak olan maçladüdük çalacak.futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör, "Kalan 6 haftada tek şehir dışı maçımıza çıkacağız. Eğer bu maçı alırsak çok şey kazanırız" ifadesini kullandığı öğrenildi.üç puanın çok değerliolduğunu ifadeeden tecrübeli hocanın,"Eğer serimizdevam ederseligin ilk yarısını zirvedeveya 2. sıradatamamlarız" dediğiifade edildi.deplasmanında son 4 maçınıda kazanamadı...Son galibiyettarihindegeldi.