Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.
- Spor
- 22.11.2019
- Gazete
N’Koudou’dan antrenmanda mükemmel röveşata
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.
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