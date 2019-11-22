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N’Koudou’dan antrenmanda mükemmel röveşata

maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.

N’Koudou’dan antrenmanda mükemmel röveşata

Beşiktaş, maçının hazırlıklarını sürdürdü. N'Koudou ayak tenisi maçında yaptığı şık röveşata vuruşuyla antrenmana damgasını vurdu.



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