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Milli Takım Teknik Direktörü 'ten bomba açıklamalar! "Arda’yı hep beraber yok ettik"

A Milli Takım Teknik Direktörü , “ önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. 10-15 yılda ürettiğimiz oyuncuyu 1-2 yılda tükettik” dedi.

Arda’yı hep beraber yok ettik
Milli Takım Teknik Direktörü , Sabah gazetesi tarafından Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.



Güneş, " önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. Elbette hataları var. Kazanma işi nasıl olur bilemiyorum. 10-15 yılda ürettiğimiz oyuncuyu 1-2 yılda tükettik. 'da oynarken onu ziyaret edenler, kötü olduğunda televizyonda onunla ilgili konuşuyorsa bu iyi bir şey değil. Biz rehberiz. Yol göstericiyiz. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Yeni üretimleri de ona göre yapalım" dedi.



HEP BİRLİKTE YAPTIK
Güneş, "Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık! Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun" dedi.

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