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Gençlik ve : 17 yılda çok iş başardık

Gençlik ve , "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık." dedi.

17 yılda çok iş başardık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına sahibiz. şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.



GÜNÜN ANISINA KRİSTAL TOKMAK
Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla günün anısına Ceyda Uzman ve katılımcılara kristal tokmak hediye ettiler.

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