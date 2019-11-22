Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.
MURIÇ&KRUSE AYRI ÇALIŞTI
Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı olarak çalıştı.
MURIÇ&KRUSE AYRI ÇALIŞTI
Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı olarak çalıştı.
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