Bugünkü
Takvim

'ın bireysel hatalara tahammülü yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü , dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.

Dersimiz bireysel hata
Fenerbahçe Teknik Direktörü , dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bireysel hatalara tahammülünün olmadığını söyledi . Yanal, "Bu hatalardan canımız çok yandı. Anlık konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Bir an bile dikkatinizi dağıtmayın" dedi.



MURIÇ&KRUSE AYRI ÇALIŞTI
Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı olarak çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsun Yanal'ın bireysel hatalara tahammülü yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri