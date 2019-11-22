THY Euroleague'de çarşamba gecesi Barcelona önünde 9. maçına çıkan Fenerbahçe Beko 89-63 gibi farklı bir skorla 7. mağlubiyetini alırken yine en çok konuşulan kişi coach Obradovic oldu. Sırp coach fark 20 olunca aldığı molada CSKA maçının aksine çok liginç bir konuşma yaptı.
OBRA'DAN 180 DERECE DÖNÜŞ!
Bir önceki CSKA maçında oyuncularına ağır küfürler eden Obradovic, Barcelona önünde aldığı molada "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız" dedi.
BU DA ASLINDA BİR ELEŞTİRİ!
Aslında birçok basketbol otoritesi Sırp coach'un bu kibar sözlerinin aslında oyuncularına sert bir eleştiri olduğunun da altını çizdi. Sırp coach düşüşü durdurmak için her yolu deniyor.
MENTAL ÇÖKÜŞ ÖNLENEMİYOR
Barça önünde 10 faul atışının 8'inin kaçmış olması mental bir çöküş olarak görülüyor. Bunun yanında sakatlıktan dönen oyuncuların formsuzluğu ve kötü fikstür de büyük etken.
GEÇEN SEZON DEPLASMAN KRALIYDI
6 deplasmanda sıfır çeken Fenerbahçe geçen sezon dış sahada 15'te 10 yapmıştı
Fenerbahçe Beko için sezon felaket bir şekilde başlarken en dikkat çeken şeylerden biri de Sarı-Lacivertliler'in deplasman performansı oldu. 6 deplasmandan da yenilgiyle çıkıldı. Oysa F.Bahçe, geçen sezon 15 deplasmanın 10'unu kazanmıştı.
YÖNETİM OBRA'NIN ARKASINDA
Kötü sonuçlara rağmen Fenerbahçe yönetimi Obradovic'e güveniyor. Hatta kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sırp coach ile 1+1 yıllık yeni sözleşmenin yolda olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'yi Euroleague'de 3 kez final oynatan bir kez de şampiyon yapan Obradovic, kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.
OBRA'DAN 180 DERECE DÖNÜŞ!
Bir önceki CSKA maçında oyuncularına ağır küfürler eden Obradovic, Barcelona önünde aldığı molada "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız" dedi.
BU DA ASLINDA BİR ELEŞTİRİ!
Aslında birçok basketbol otoritesi Sırp coach'un bu kibar sözlerinin aslında oyuncularına sert bir eleştiri olduğunun da altını çizdi. Sırp coach düşüşü durdurmak için her yolu deniyor.
MENTAL ÇÖKÜŞ ÖNLENEMİYOR
Barça önünde 10 faul atışının 8'inin kaçmış olması mental bir çöküş olarak görülüyor. Bunun yanında sakatlıktan dönen oyuncuların formsuzluğu ve kötü fikstür de büyük etken.
GEÇEN SEZON DEPLASMAN KRALIYDI
6 deplasmanda sıfır çeken Fenerbahçe geçen sezon dış sahada 15'te 10 yapmıştı
Fenerbahçe Beko için sezon felaket bir şekilde başlarken en dikkat çeken şeylerden biri de Sarı-Lacivertliler'in deplasman performansı oldu. 6 deplasmandan da yenilgiyle çıkıldı. Oysa F.Bahçe, geçen sezon 15 deplasmanın 10'unu kazanmıştı.
YÖNETİM OBRA'NIN ARKASINDA
Kötü sonuçlara rağmen Fenerbahçe yönetimi Obradovic'e güveniyor. Hatta kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sırp coach ile 1+1 yıllık yeni sözleşmenin yolda olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'yi Euroleague'de 3 kez final oynatan bir kez de şampiyon yapan Obradovic, kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.
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