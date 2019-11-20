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U19 ’a yükseldi

Altı , A Spor'dan yayınlanan maçta 1. Grup'ta 'ı 2-1 yendi. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla 'a yükseldi. Takımımızın gollerini Atakan ve Veysel kaydetti. Ümit ise dün Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.

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