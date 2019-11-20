19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Spor'dan yayınlanan maçta Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'ta Bulgaristan'ı 2-1 yendi. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla Elit Tur'a yükseldi. Takımımızın gollerini Atakan ve Veysel kaydetti. Ümit Milli Takımımız ise dün Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.
- Spor
- 20.11.2019
- Gazete
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