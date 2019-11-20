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’dan kadınlara büyük destek

spor A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Ayşe Varlıbaş personeline çiçek verildi.

Trabzon’dan kadınlara büyük destek
Trabzonspor A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Ayşe Varlıbaş personeline çiçek verildi.

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