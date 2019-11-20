Trabzon’dan kadınlara büyük destek

Trabzonspor A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi personeline çiçek verildi. Trabzonspor A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açılırken Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi personeline çiçek verildi.
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