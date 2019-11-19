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Ocak ayındaki planlarını açıkladı! "2 yapmak istiyoruz"

, Ocak ayındaki planlarını açıkladı. Avcı, “Devre arasında forvet ve kanat i yapmak istiyoruz. Santrfor yerli de olabilir. Ama bu konuda kulübün düşüncesi de önemli." dedi.

2 transfer yapmak istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca devre arasında forvet ve kanat i yapmak istediklerini söyleyerek, "Forvet yerli de olabilir yabancı da. Ama bu konuda kulübün düşüncesi de önemli" dedi. Beşiktaş'a gelirken 'le olan 5 yıllık sözleşmesini yırttığını söyleyen Avcı, "Ceketimi ilikleyip orada devam edebilirdim. Ben hiçbir zaman parayla konuşmadım. Buna 'da dahil. Ben bir kuruma zarar vereceğim zaman oturur ve konuşurum. Akıllı bir adamım. Beni kimse parayla tartmadı, tartamaz" dedi.

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