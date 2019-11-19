Anadolu Efes, Asvel’le karşı karşıya geliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Anadolu Efes normal sezonun 9. haftasında Fransız ekibi Asvel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.45'te başlayacak. Anadolu Efes 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken Asvel de 8. sırada bulunuyor.
A SPOR'DA 2 MİLLİ MAÇ NAKLEN YAYINLANACAK
Avrupa U 21 Şampiyonası'nda U21 Milli Takımı Andorra ile deplasmanda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 19 Yaş Altı Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonası eleme turunda Antalya'da Bulgaristan ile saat 13.00'te karşılaşacak. 2 maçı da A Spor naklen verecek.
ECZACIBAŞI-F.BAHÇE AVRUPA'DA KAPIŞIYOR
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
SÜLEYMANOĞLU ANILDI
Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Süleymanoğlu'nun ailesi de katıldı.
BÜYÜKÇEKMECE COŞTU
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece SigortamNet İTÜ'yü 103- 72'lik skorla mağlup etti. Evsahibi takım maçın ilk yarısını da 61-32 önde tamamladı.
ASLAN UNİCAJA ÖNÜNDE
Potada Euro Cup'ta G.Saray bugün saat 20.00'de Unicaja'yı konuk edecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Torun-T.Telekom, Teksüt- Anwill maçları oynanacak.
A SPOR'DA 2 MİLLİ MAÇ NAKLEN YAYINLANACAK
Avrupa U 21 Şampiyonası'nda U21 Milli Takımı Andorra ile deplasmanda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 19 Yaş Altı Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonası eleme turunda Antalya'da Bulgaristan ile saat 13.00'te karşılaşacak. 2 maçı da A Spor naklen verecek.
ECZACIBAŞI-F.BAHÇE AVRUPA'DA KAPIŞIYOR
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
SÜLEYMANOĞLU ANILDI
Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Süleymanoğlu'nun ailesi de katıldı.
BÜYÜKÇEKMECE COŞTU
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece SigortamNet İTÜ'yü 103- 72'lik skorla mağlup etti. Evsahibi takım maçın ilk yarısını da 61-32 önde tamamladı.
ASLAN UNİCAJA ÖNÜNDE
Potada Euro Cup'ta G.Saray bugün saat 20.00'de Unicaja'yı konuk edecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Torun-T.Telekom, Teksüt- Anwill maçları oynanacak.
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