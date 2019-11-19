Anadolu Efes, Asvel’le karşı karşıya geliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SÜLEYMANOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

UNİCAJA

'nde temsilcilerimizdennormal sezonun 9. haftasındaekibiile deplasmandakarşı karşıya gelecek. Maç saat'tebaşlayacak.galibiyet,mağlubiyetle 5. sırada yer alırkendesırada bulunuyor.U 21 Şampiyonası'nda U21 Milli Takımı Andorra ile deplasmanda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 19 Yaş Altı Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonası eleme turunda Antalya'da Bulgaristan ile saat 13.00'te karşılaşacak. 2 maçı da A Spor naklen verecek.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Süleymanoğlu'nun ailesi de katıldı.Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece SigortamNet İTÜ'yü 103- 72'lik skorla mağlup etti. Evsahibi takım maçın ilk yarısını da 61-32 önde tamamladı.Euro Cup'ta G.Saray bugün saat 20.00'de Unicaja'yı konuk edecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Torun-T.Telekom, Teksüt- Anwill maçları oynanacak.