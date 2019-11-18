Robin Quaison’a tam puan geldi!

Fenerbahçe scoutları perşembe gecesi İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 forvet oyuncusu George Puscas ile Robin Quaison'u izlemişti. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.
ELJİF ELMAS'A CEZA GELİYOR
Kulübü Napoli'den izinsiz olarak basına açıklama yapan Eljif Elmas'a para cezası verilecek.
ELJİF ELMAS'A CEZA GELİYOR
Kulübü Napoli'den izinsiz olarak basına açıklama yapan Eljif Elmas'a para cezası verilecek.
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