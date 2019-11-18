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Robin Quaison’a tam puan geldi!

Fenerbahçe’nin scout ekibi, İsveç Milli Takımı’nın golcüsünü teknik ekibe önerdi. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.

Robin Quaison’a tam puan geldi!
Fenerbahçe scoutları perşembe gecesi İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 forvet oyuncusu George Puscas ile Robin Quaison'u izlemişti. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.

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