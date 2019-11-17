EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son hafta karşılaşmasında Türkiye, Andorra ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. H Grubu'nda son maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Andorra ile mücadele edecek. Futbolsever bu nedenle maç öncesi "Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.