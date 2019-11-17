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  • 17.11.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 16:22

maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye saat kaçta, ne zaman başlayacak?

A Milli Takımımız elemelerde son maçında ile mücadele edecek. Bu nedenle maçı hakkındaki detaylar 17 Kasım Pazar günü, günün çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bu hafta A Milli Futbol Takımı tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 maç kala EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Peki, Türkiye Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak? , ne zaman başlayacak? İşte maç hakkında detaylar...

Türkiye Andorra saat kaçta, ne zaman başlayacak?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son hafta karşılaşmasında Türkiye, Andorra ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. H Grubu'nda son maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Andorra ile mücadele edecek. Futbolsever bu nedenle maç öncesi "Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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