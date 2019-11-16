Özkahya’ya görev (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, EURO 2020 elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein- Bosna Hersek maçını yönetecek. Bu karşılaşma 18 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
ANTALYA TOMAS'LA&NBSP;2.5 YILLIK İMZALADI
Antalyaspor önceki gün anlaşma sağladığı Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tomas, "Bu kulüp bana ininiyor. Ben de Antalyaspor için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
U-17 ABD'YE MAĞLUP
U-17 Milli Takımımız katıldığı Nike turnuvasında ev sahibi ABD'ye Noah Jones'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Millilerimiz turnuvanın 2. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak
CEDİ 12 SAYIYLA OYNADI
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 7 ribaunt ürettiği maçta Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Miami Heat'e 108-97 yenildi. Miami'de Nunn 23 sayı attı
F.BAHÇE'YE İSPANYOL PİVOT
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Laura Nicholls'u renklerine kattı. İspanya Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki pivot ile 2020 haziranına kadar sözleşme imzalandı.
BEŞİKTAŞ-VAKIFBANK: 0-3
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 26-28, 19-25, 19-25'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı Vitra ise THY'yi aynı skorla 3-0 mağlup etti.
LJAJİC yine BOŞ GEÇMEDİ
Sırbistan'ın Lüksemburg'u 3-2 yendiği maçta oynayan Adem Ljajic performansıyla alkış aldı. 79 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 de asist yaptı.
AVCI'DAN VİDA'YA MİLLİ MAÇ İZN
Domagoj Vida, Abdullah Avcı'dan özel izin alarak ülkesine gitti. Tecrübeli yıldızın Hırvatistan- Slovakya maçını izleyeceği öğrenildi.
ANTALYA TOMAS'LA&NBSP;2.5 YILLIK İMZALADI
Antalyaspor önceki gün anlaşma sağladığı Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tomas, "Bu kulüp bana ininiyor. Ben de Antalyaspor için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
U-17 ABD'YE MAĞLUP
U-17 Milli Takımımız katıldığı Nike turnuvasında ev sahibi ABD'ye Noah Jones'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Millilerimiz turnuvanın 2. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak
CEDİ 12 SAYIYLA OYNADI
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 7 ribaunt ürettiği maçta Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Miami Heat'e 108-97 yenildi. Miami'de Nunn 23 sayı attı
F.BAHÇE'YE İSPANYOL PİVOT
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Laura Nicholls'u renklerine kattı. İspanya Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki pivot ile 2020 haziranına kadar sözleşme imzalandı.
BEŞİKTAŞ-VAKIFBANK: 0-3
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 26-28, 19-25, 19-25'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı Vitra ise THY'yi aynı skorla 3-0 mağlup etti.
LJAJİC yine BOŞ GEÇMEDİ
Sırbistan'ın Lüksemburg'u 3-2 yendiği maçta oynayan Adem Ljajic performansıyla alkış aldı. 79 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 de asist yaptı.
AVCI'DAN VİDA'YA MİLLİ MAÇ İZN
Domagoj Vida, Abdullah Avcı'dan özel izin alarak ülkesine gitti. Tecrübeli yıldızın Hırvatistan- Slovakya maçını izleyeceği öğrenildi.
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