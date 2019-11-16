Fener Rusya’da dondu

THY Euroleague'de 8. maçına dün gece CSKA Moskova'ya konuk olan Fenerbahçe Beko 2. yarıdaki etkisiz oyunuyla maçtan 88-70 mağlup ayrıldı.



JAMES'TEN 31 SAYI

İlk yarıda temsilcimiz Sloukas'ın sayılarıyla skora tutundu. İlk yarıyı CSKA Moskova 39-34 önde tamamladı. 3. periyotta Strelnieks, 4. periyotta da Mike James çok yüzdeli oynayınca fark açıldı ve CSKA maçı 88-70 kazandı. F.Bahçe'de Willams 19, Sloukas 20 sayı attı.