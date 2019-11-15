Anadolu Efes, Zenit engelini kayıpsız geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. hafta maçında sahasında Rus ekibi Zenit'i 90-88 mağlup etti. Maçta 22 sayılık farkı yakalamasına rağmen son çeyrekte zorlanan Efes, parkeden 2 sayı farkla galip ayrılan taraf oldu. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla Euroleague'de 8. hafta sonunda 6. galibiyetini almış oldu.







NANDO DE COLO'SUZ FENER CSKA ÖNÜNDE

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko bugün Rus ekibi CSKA Moskova'yla deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin Fransız oyun kurucusu Nando de Colo sakatlığı nedeniyle Moskova'ya götürülmedi. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.



ANTALYASPOR THOMAS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Süper Lig ekibi Antalyaspor hocasını buldu... Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hırvat Stjepan Thomas ile anlaşmaya varıldı. Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcı hocalığını yapan Thomas'ın bugün Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PAŞA'NIN KAPTANI Q7

Sezon başı Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma kaptan oldu. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamayla Portekizli yıldızın kaptanlık görevine getirildiği duyuruldu.



CAN'IN GÖZÜ ZİRVEDE

Valencia'da geçen sene en genç şampiyon olma ünvanını kazanan milli motosikletçi Can Öncü piste çıkıyor. MotoGP3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağı bugün TSİ 13.00'te başlayacak.



A.DEMİR'DE İKİ FESİH

Adana Demirspor yönetim kurulu ve teknik ekibinin ortak aldığı kararla futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Malatya maçının hazırlıklarına devam etti. Kruse takımdan ayrı çalıştı. Vedat Muric'in tedavisine ise devam edildi.







