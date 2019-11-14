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'da Onazi&Avdijaj’a ’a kadar süre

'da Onazi ve Avdijaj topun ağzında... Yönetim sakatlığı geçmeyen Onazi ve takıma katkı sağlayamayan Avdijaj’a ayına kadar süre verdi. Kalan 6 maçta durumlarında bir değişiklik olmazsa 2 oyuncunun da gözden çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

Onazi&Avdijaj’a Ocak’a kadar süre
Trabzonspor'da Onazi ve Avdijaj topun ağzında... Njeryalı futbolcu Onazi bu sezon hiçbir maçta oynayamadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Onazi bir türlü iyileşemedi. Onazi'nin bu durumu yönetimi ve 'ı mutsuz etti. Bu arada Kosovalı oyuncu Avdijaj da bekleneni veremezken disiplinsiz hareketleri nedeniyle iyice gözden düştü.



Bordo-Mavili yönetimin 2 oyuncuya süre verdiği ve kalan 6 maçta durumlarında bir değişiklik olmazsa 2 oyuncunun da gözden çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

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