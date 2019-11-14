Cimbom'un genç yıldızı Taylan Antalyalı, Gaziantep maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası Fatih Terim'den daha fazla süre istedi. Cimbom'un genç yıldızı Taylan Antalyalı, Gaziantep maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası Fatih Terim'den daha fazla süre istedi.
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