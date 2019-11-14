Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayşacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antermanı ise açık sahada yapıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular antermanda yer almadı. Çalışmalar bugün de devam edecek.
MAX KRUSE BEKLENİYOR!
Sakatlığı süren Kruse'nin tedavisi devam ediyor. Yakın zamanda takıma katılması bekleniyor.
MAX KRUSE BEKLENİYOR!
Sakatlığı süren Kruse'nin tedavisi devam ediyor. Yakın zamanda takıma katılması bekleniyor.
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