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Samandıra’da çifte mesai! hazırlıkları tam gaz devam ediyor

, Yeni spor ile deplasmanda oynayşacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antermanı ise açık sahada yapıldı. bulunan oyuncular antermanda yer almadı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

Samandıra’da çifte mesai
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayşacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antermanı ise açık sahada yapıldı. bulunan oyuncular antermanda yer almadı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

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