G.Saray'da Radamel Falcao için seferberlik ilan edildi. Dün İstanbul'a gelen Kolombiyalı golcünün Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.
8 GÜNLÜK MARKAJ
G.Saray Sağlık ekibi ve teknik heyeti Kolombiyalı oyuncuyu 8 gün boyunca markaja alacak. Rumen golcü Andone'nin yokluğunda santrforu kalmayan Cimbom'da Fatih Terim'in Falcao için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi.
8 GÜNLÜK MARKAJ
G.Saray Sağlık ekibi ve teknik heyeti Kolombiyalı oyuncuyu 8 gün boyunca markaja alacak. Rumen golcü Andone'nin yokluğunda santrforu kalmayan Cimbom'da Fatih Terim'in Falcao için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi.
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