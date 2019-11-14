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A : Bu işi bitirmeliyiz

İzlanda ile zorlu bir sınava çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Raikbimizden puan alarak bu işi bitirmek istiyoruz. Gücümüzü göstereceğiz. Mazeret yok” dedi.

Bu işi bitirmeliyiz
A , İzlanda maçı öncesi iddialı konuştu. Maça hazır olduklarını söyleyen Güneş, "Mazeret yok. Gücümüzü göstereceğiz. Beraberlik de bize yetiyor, biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Dersimizi iyi çalıştık" dedi. İzlanda'ya karşı grupta henüz puan alamadıklarını söyleyen Güneş, "Yarın (bugün) bunu da başararak bu işi bitirmek istiyoruz. Buna da hazırız. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Zor bir rakiple oynayacağız. Tüm tedbirleri alarak, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. İzlanda fizik gücü yüksek bir ekip" ifadelerini kullandı.



Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Güneş, "'un sakatlığını maç saatine kadar saklamayı düşünüyordum ama basınımız haberi hemen yayınlamış. İzlanda'nın kampında kuş uçmadı ama bizim kamptan haber hemen sızmış. Cenk'in dışında İrfan Can'ın da sakatlığı vardı. , sakatlığını tamamen atlattı. Emre Belözğlu'nun ise durumu iyi. Maç saatinde karar vereceğiz. Henüz net bir karar vermedim" açıklamasını yaptı.

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