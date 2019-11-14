A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi iddialı konuştu. Maça hazır olduklarını söyleyen Güneş, "Mazeret yok. Gücümüzü göstereceğiz. Beraberlik de bize yetiyor, biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Dersimizi iyi çalıştık" dedi. İzlanda'ya karşı grupta henüz puan alamadıklarını söyleyen Güneş, "Yarın (bugün) bunu da başararak bu işi bitirmek istiyoruz. Buna da hazırız. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Zor bir rakiple oynayacağız. Tüm tedbirleri alarak, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. İzlanda fizik gücü yüksek bir ekip" ifadelerini kullandı.
Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Güneş, "Cenk Tosun'un sakatlığını maç saatine kadar saklamayı düşünüyordum ama basınımız haberi hemen yayınlamış. İzlanda'nın kampında kuş uçmadı ama bizim kamptan haber hemen sızmış. Cenk'in dışında İrfan Can'ın da sakatlığı vardı. Cengiz Ünder, sakatlığını tamamen atlattı. Emre Belözğlu'nun ise durumu iyi. Maç saatinde karar vereceğiz. Henüz net bir karar vermedim" açıklamasını yaptı.
Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Güneş, "Cenk Tosun'un sakatlığını maç saatine kadar saklamayı düşünüyordum ama basınımız haberi hemen yayınlamış. İzlanda'nın kampında kuş uçmadı ama bizim kamptan haber hemen sızmış. Cenk'in dışında İrfan Can'ın da sakatlığı vardı. Cengiz Ünder, sakatlığını tamamen atlattı. Emre Belözğlu'nun ise durumu iyi. Maç saatinde karar vereceğiz. Henüz net bir karar vermedim" açıklamasını yaptı.
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