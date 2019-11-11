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Yanal’ın jokeri Dirar

Sezona sol bekte başlayan maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.

Yanal’ın jokeri Dirar
Sezona sol bekte başlayan maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, Malatya deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.

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