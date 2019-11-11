İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu

Vedat Muric hakkında konuşan menajer Haluk Canatar, "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda Fenerbahçe'de ve çok mutlu." dedi.
Menajer Canatar, "Bir futbolcu için transfer sürekli gündem olmamalı" dedi.
Menajer Canatar, "Bir futbolcu için transfer sürekli gündem olmamalı" dedi.
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