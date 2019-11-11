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İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu

Vedat Muric’in menajeri ’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Canatar, "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda 'de ve çok mutlu." dedi.

İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu
Vedat Muric hakkında konuşan menajer , "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda 'de ve çok mutlu." dedi.

Menajer Canatar, "Bir futbolcu için transfer sürekli gündem olmamalı" dedi.

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