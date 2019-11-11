Hatay zirveyi bırakmıyor

TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun iki iddialı takımının kapışmasından gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Ümraniye ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Hatay bu skorla liderliğini sürdürdü. TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun iki iddialı takımının kapışmasından gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Ümraniye ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Hatay bu skorla liderliğini sürdürdü.
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