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Hatay zirveyi bırakmıyor

1. Ligi'nde şampiyonluğun iki iddialı takımının kapışmasından gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Ümraniye ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Hatay bu skorla liderliğini sürdürdü.

Hatay zirveyi bırakmıyor
TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun iki iddialı takımının kapışmasından gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Ümraniye ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Hatay bu skorla liderliğini sürdürdü.

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