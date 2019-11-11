Göztepe kaçtı Yeni Malatya yakaladı

Göztepe konuk ettiği Yeni Malatya ile yenişemedi: 1-1. Göztepe 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti: 1-0. 83'te Gökhan Töre penaltıdan maçın skorunu ilan etti: 1-1. Göztepe konuk ettiği Yeni Malatya ile yenişemedi: 1-1. Göztepe 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti: 1-0. 83'te Gökhan Töre penaltıdan maçın skorunu ilan etti: 1-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.