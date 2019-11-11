Bugünkü
Takvim

kaçtı Yeni yakaladı

konuk ettiği Yeni ile yenişemedi: . Göztepe 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti: . 83'te penaltıdan maçın skorunu ilan etti: 1-1.

Göztepe kaçtı Yeni Malatya yakaladı
Göztepe konuk ettiği Yeni Malatya ile yenişemedi: 1-1. Göztepe 9'da Serdar'ın golüyle öne geçti: 1-0. 83'te Gökhan Töre penaltıdan maçın skorunu ilan etti: 1-1.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGöztepe kaçtı Yeni Malatya yakaladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri