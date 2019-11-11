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Elinize sağlık! ve takım arkadaşı Kolasinac’a saldıran kişi feci şekilde dayak yedi

ve takım arkadaşı Kolasinac’a bıçakla saldıran ve şartlı tahliye ile serbest kalması gündeme gelen , hapishanede dövüldü. Mesut'a saldıran kişinin yediği dayak sonrası görüntüleri İngiliz Mirror Gazetesi tarafından yayınlandı.


Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac'ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith özel hücresinde feci şekilde dövüldü. Yediği dayak üzerine yüzü kanlar içinde kalan Smith'in, "Göremiyorum. O ben değildim. Çocuğumun hayatı üzerine yemin ediyorum o ben değildim" dediği iddia edildi.



38 AYRI SUÇ
Özel hücresinde iki dakika boyunca dayak yiyen saldırganın avukatının müvekellinin hayatından endişe ettiği öğrenildi. Duruşmada 38 ayrı suç kaydı bulunan Smith'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.



MİRROR GAZETESİ YAYINLADI!
Mesut'a saldıran kişinin yediği dayak sonrası görüntüleri İngiliz Mirror Gazetesi tarafından yayınlandı.

Smith, 'e saldırdığında otomobilinde eşi Amine de bulunuyordu.


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