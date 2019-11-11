Başakşehir takipte

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, Caicara'nın asistinde Crivelli'nin golüyle öne geçti: 1-0. 77'de Crivelli bu kez Vica'nın asistini boş geçmedi: 2-0. 87'de İlhan Parlık'ın golü skoru ilan etti: 2-1.