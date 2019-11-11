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Evinde Ankaragücü’nü 2-1 yenen Medipol , liderin sadcee 2 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Başakşehir’in gollerinin ikisi de Crivelli’den geld iİ.lhan’ın golü konuk ekibe yetmedi.

Başakşehir takipte
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, Caicara'nın asistinde Crivelli'nin golüyle öne geçti: 1-0. 77'de Crivelli bu kez Vica'nın asistini boş geçmedi: 2-0. 87'de İlhan Parlık'ın golü skoru ilan etti: 2-1.

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