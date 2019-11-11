Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip kapanacaktı, bunu iyi biliyorduk. Topa sahip olacaktık. Daha erken golü bulabilmemiz lazımdı. Rakip hep dirençliydi ve oyunun içinde kaldı. Kevin uzun zamandır yoktu ve oyuna girdi, skor sağladı. 5 hafta 4 galibiyet ve Milli takım arasına gidiyoruz. Yükselen bir ivmemiz var. Hatalarımıza da çalışacağız. Milli araya mutlu giriyoruz" diye konuştu.
- Spor
- 11.11.2019
- Gazete
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