Turkish Airlines 2019 bugün sona erecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü günü tamamlandı. Önceki gün zirveyi paylaşan Avusturyalı Matthias Schwab üçüncü gün mücadeleleri sonunda -18 puanla ilk sırada yer aldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Kasım 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

T urkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü günü tamamlandı. Önceki gün zirveyi paylaşan Avusturyalı Matthias Schwab üçüncü gün mücadeleleri sonunda -18 puanla ilk sırada yer aldı. Turnuva bugün yapılacak mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.



GALATASARAY, DAÇKA'YI 3 SAYI FARKLA DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta evinde Darüşşafaka'yı 78-75 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-P. Karşıyaka: 72-70, Frutti Extra Bursaspor- Arel Üni. Büyükçekmece: 84-79, Sigortamnet İTÜ-Teksüt Bandırma: 76-94.



OZAN KABAK'IN GOLÜ GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

SCHALKE 04, Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada Schalke'nin 2. golünü kaydetse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı. Milli oyuncumuz, 90 dakika sahada kaldı.



ERZURUM&AKHİSAR 1 PUANA RAZI

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın maçında BB Erzurumspor ile Akhisarspor golsüz berabere kaldı. Dün alınan diğer skorlar şöyle: Giresun-Osmanlı: 2-1, İstanbul- Menemen: 1-2, Altay-Karagümrük: 0-1.



GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÇOK KRİTİK ZAFER

ALT sıralardan kurtulmak isteyen G.Birliği evinde Kayseri'yi Sio ve Stancu'nun golleriyle yendi. Kayseri'nin golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir lig tarihine geçti.



Ç.RİZE, ANTALYA'YI TEK GOLLE GEÇTI

SIKINTILI iki takımın maçında Rize evinde Antalya'yı 1-0 yendi. Tek golü Abarhoun atarken, ev sahibi ekipte kaleci Tarık 54. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



F.BAHÇE-BOTAŞ: 56-48

KADINLAR Basketbol Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle: Canik-Çukurova: 76-82, Çankaya-Adana: 80-68, İzmit-Orman: 80-83, G.Saray-Elazığ: 69-66, Kayseri- Hatay: 77-59, F.Bahçe-BOTAŞ: 56-48.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

SÜPER Lig'de bugün Trabzon-Alanya ve Beşiktaş-Denizli maçlarının dışında iki heyecan daha yaşanacak. 14.00'te Göztepe-Malatya, 19.00'da Başakşehir-A.Gücü maçları oynanacak.



KARTAL SET ALAMADI!

VENÜS Kadınlar Voleybol Ligi'nde Beşiktaş, Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi. Diğer sonuçlar şöyle: Karayolları-Yeşilyurt: 3-1, Fenerbahçe-Beylikdüzü Voleybol: 3-0, Eczacıbaşı-Aydın BŞB: 3-0.