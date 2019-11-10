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  • 10.11.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 17:06

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün evinde 'u konuk ediyor. Zorlu maçta Trabzonspor'da Sosa ve Obi Mikel sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor'un 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Zorlu maç Abdülkadir Bitigen'in ilk düdüğüyle birlikte başladı! Trabzonspor - Alanya maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

'un karşısında çıkacağı mücadele, Süper Lig'de sıralamayı yeniden belirleyecek. Trabzonspor karşısında henüz mağlubiyet görmeyen Alanyaspor, bu maçı da alması halinde galibiyet serisine devam edecek. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

*Trabzonspor'da Sosa ve Obi Mikel, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.



TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. 10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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