Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında çıkacağı mücadele, Süper Lig'de sıralamayı yeniden belirleyecek. Trabzonspor karşısında henüz mağlubiyet görmeyen Alanyaspor, bu maçı da alması halinde galibiyet serisine devam edecek. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

*Trabzonspor'da Sosa ve Obi Mikel, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.





TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. 10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.