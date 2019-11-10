alatasaray

REAL

Teknik DirektörüGaziantep galibiyeti sonrası da 11'de şans verdiği oyunculara önemli bir mesaj gönderdi. İşte Terim'in sözleri, "Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Formayı aldığında bırakmamayı öğrettiler. Onlar da bu formayı bırakmasınlar"bu taraftarın da kıymetini bilmeleri gerekiyor. Bizim için kırlıma anı olan bir maçı kazadık. Bugün belki bir şeyin başlangıcı olabilir. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz"Gaziantep maçı öncesi Real Madrid maçı hakkında ise "Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu yenilginin de bedeli olacak" diyerek Sarı-Kırmızılı futbolculara göndermede bulundu.G.Saray dün 6. deplasman maçına çıktı. Daha önce dış sahada sadece Kayserispor'u 3-2 yenen Sarı-Kırmızılılar dün de Gaziantep'i yenerek 2. deplasman galibiyetini aldı.Teknikile oynanan karşılaşmadatakımını ligde ilk kez 3-5-2 formatıyla oynattı. Ortasahadave Seri'yi 11'den alanile birlikte'yagöbekte görev verdi.Gaziantep maçının 84. dakikasında oyuna dahil olan Taylan Antalyalı, G.Saray'da ilk kez süre aldı. Genç futbolcuya taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.